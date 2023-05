Lupo 340: un’estate a tutta musica

Proseguono gli appuntamenti musicali allo stabilimento balneare Lupo 340 nella XXVII traversa di Milano Marittima, un luogo nato da un’idea di Mirco Turroni, storico ristoratore dell’Osteria Loco Squad di Milano Marittima, e Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica di Forlì. Un progetto nuovo, che intende creare un luogo diverso rispetto a quanto propone mediamente la Riviera. In questo contesto si inserisce Area Sismica, realtà con una storia ultra-trentennale fatta di eventi di caratura internazionale, che cura la rassegna di concerti e incontri. Oltre alla musica ci saranno libri, incontri, cinema, mostre, degustazioni, picnic in spiaggia curati anche dai tanti amici ristoratori.

Domani, sabato 20 maggio alle 20 toccherà al gruppo Balabeat ((in caso di maltempo il concerto è rimandato a domenica). Nati per mano del percussionista del Burkina Faso Moussà Kienou, in seguito alla sua uscita dal gruppo, i Balabeat decidono di aggiungere una componente di funk e afrobeat. La band, composta ora da musicisti dell’area forlivese, esegue brani originali, costruiti, composti e immaginati insieme a Moussà e ora ovviamente riadattati e suonati con influenze afro-funk-world music. Un concerto che saprà soddisfare i palati più esigenti. Il 28 maggio alle 18 si esibiranno i Sismatik. La stagione di eventi curati da Area Sismica a Lupo propone una formazione del tutto originale supportata dall’Emilia-Romagna Music Commission. Il 30 maggio alle 20 salgono sul palcoscenico i Seabrook Trio. Composta da Brandon Seabrook, Cooper-Moore e Gerald Cleaver, è tra le formazioni più originali e sorprendenti emerse sulla scena dell’avant-jazz degli ultimi anni. Specialmente per quanto riguarda la timbrica d’insieme, i risultati ottenuti sono davvero unici. D’altra parte, lo spirito di ricerca che caratterizza l’indole dei tre solisti sono noti nell’ambiente jazz, nel free radicale e nella musica contemporanea in genere.

"L’avventura di Lupo 340 – spiega Ariele Monti di Area Sismica – è partita come meglio non si poteva: la stagione degli eventi è stata inaugurata il 30 aprile con un concerto dei São Paulo Underground in esclusiva, guidati da Rob Mazurek. Per quanto riguarda invece l’offerta eno-gastronomica, i dubbi non c’erano, perché la garanzia del Loco Squad e della Drogheria Gitana fa sì che si riesca ad avere in una spiaggia una serie di eccellenze ineccepibili. Altrettanto bene è andato il concerto, di caratura internazionale, del James Brandon Lewis Trio del 15 maggio. Il comune denominatore tra i primi due concerti è che, pur trattandosi di artisti on the road da anni, e che quindi hanno visto qualsiasi tipo di auditorium, teatro o club, rimangono sempre a bocca aperta quando arrivano in spiaggia’. Info su www.lupo340.com.