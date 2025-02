L’usanza di andare all’uovo

L’usanza "d’andê a l’ov", di andare all’uovo, cioè di girare la campagna chiedendo la carità di un uovo, era diffusa tra i poveri casanti, soprattutto nell’avvicinarsi della Pasqua. Come il vecchio Cirinèla di Casola che per rafforzare la richiesta mostrava la pelle di una faina come prova che aveva eliminato una pericolosa mangiatrice di uova. Ma la pelle aveva perso gran parte dei peli testimoniando che la sua uccisione risaliva a decenni prima per cui spesso l’azdôra replicava che la pelle aveva troppi anni per cui non poteva aver fatto o far danni alle sue uova. "Ma se a n’l’amazéva, i su fiùl i s’magnêva al vosti ov" ( Ma se non la uccidevo i suoi figli si mangiavano le vostre uova), replicava Cirinèla.