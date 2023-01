"L’usato è diventato un’alternativa importante"

Gianluca Ghetti è il titolare di Ghetti Group, concessionario di Jeep, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Fiat Professional.

Quali sono i motivi della contrazione del mercato, anche a livello locale?

"C’è stata una carenza di prodotto, ovvero di ‘componenti’. Non è un problema legato al calo di clienti. Le case automobilistiche sono in difficoltà in fase di produzione, tant’è vero che le consegne vengono effettuate ancora dopo molti mesi. È una situazione che dura da 2 anni". Come si è aggirato il problema?

"Nel 2021 avevamo attutito il colpo grazie ai magazzini, che erano pieni, mentre nel 2022 abbiamo registrato una flessione nelle vendite. Abbiamo sopperito con l’usato, acquisendo vetture dalle società di noleggio o attraverso il remarketing della nostra casa madre".

Qual è la ‘fetta’ di mercato dell’usato rispetto al nuovo? "Siamo nell’ordine del 30-40%. L’usato è diventato una alternativa molto importante al nuovo che... non c’è".

Quali sono i modelli che vanno per la maggiore?

"La Lancia Y è andata molto bene, così come la Panda e la 500, in particolare fra i neopatentati. Buone perfomance ha fatto registrare anche Jeep coi modelli Compass e Renegade. È ora in prevendita la Jeep Avenger, già eletta auto dell’anno 2023. L’abbiamo solo sulla carta, ma ha già riscosso un grande interesse. Alfa Romeo invece sta andando bene col modello Tonale, presentato a giugno".