L’Ustarèia di Savarna ospite a ‘Girogustando’

Un menù a 4 mani speciale presentato martedì a Pienza (Siena) presso il Ristorante Dal Falco che ha ospitato Ustaréia, noto ristorante di Savarna, nell’ambito di Girogustando. La chef di casa Silvana Franci e il collega ospite Kevin Valentini hanno presentato un’inedita alternanza di pietanze, espressione delle rispettive specialità: è il copione di Girogustando, la rassegna di incontri tra cuochi firmata Confesercenti, già in scena con successo a Pienza nel passato. Il giorno dopo gli chef sono saliti in cattedra davanti alle classi quinte dell’Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano Terme per una cooking class per gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia.