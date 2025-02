Lutto nel giornalismo. Addio a Vincenzo Bandini, penna gentile ed raffinata

Il mondo dello sport ravennate e quello del giornalismo, anche nazionale, piangono la scomparsa di Vincenzo Bandini, conosciuto in città e a Faenza per la carriera alle Poste, ma apprezzato dal pubblico sportivo, nelle vesti di corrispondente del quotidiano Corriere dello Sport Stadio. Nato a Ravenna il 17 giugno 1939,Vincenzo vide morire il fratello Valdo, fucilato dai nazisti nel ’45. Nel ’56 fu assunto alle Poste, partendo dalla qualifica più umile, di fattorino. Attraverso concorsi interni, scalò tutte le posizioni, fino a diventare verificatore. Negli ultimi anni di carriera (andò in pensione a fine ’93), oltre a ‘battezzare’ il Cmp di via Meucci, diventò direttore delle Poste di Faenza. Parallelamente, coltivò la passione per il giornalismo. In pratica era un autodidatta. Aveva frequentato le scuole medie e poi il cosiddetto ‘avviamento’, ma, un’ innata predisposizione per la scrittura, gli aprì la strada del giornalismo sportivo. Per 50 anni è stato il corrispondente del quotidiano Stadio da Ravenna. La sua prosa – difficile, articolata, ricca di suggestioni, di rimandi e di figure retoriche, e comunque mai banale – costringeva il lettore ad unattenzione supplementare.

Leggere i suoi articoli, fatti di periodi brevi, anche di una sola parola, non era facile, ma era anche uno stimolo alla riflessione. La sua penna ha raccontato, in particolare, tutta la parabola del volley, dal PalaCosta al Pala de André, e quella del calcio, dalla Darsena al Benelli. Il suo talento, tuttavia, non passò inosservato. Italo Cucci lo chiamò diverse volte a Roma per conferire. L’allora direttore del Corriere dello Sport fece di tutto per convincerlo ad intraprendere la carriera del cronista a livello nazionalei. Ma Vincenzo preferì restare a Ravenna, vicino alla moglie Franca e alla figlia Claudia, che poi gli ha regalato l’amatissima nipote Giulia. Fra i suoi sogni (irrealizzati), c’era anche quello di costituire il circolo della stampa locale. A partire dal 2010, di fronte anche a dinamiche e a scelte editoriali difficili da comprendere per uno dei corrispondenti più ‘anziani in grado’, si è progressivamente ritirato, continuando tuttavia a seguire intimamente le vicende dello sport locale e nazionale.

Il ‘Bandini segreto’? È quello che, nel ’90, vinse il premio letterario ‘Serantini’ con ‘Il Baglioni’, lungo racconto – rimasto inedito per sua volontà – ambientato negli anni della Seconda guerra mondiale, in uno dei capanni da pesca del nostro territorio.

Roberto Romin