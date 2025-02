Lutto nel mondo del Palio, è morto a 88 anni Carlo Zagnoli

Lutto nel mondo del Palio: è morto Carlo Zagnoli. Zagnoli è stato uno storico personaggio del Rione Nero (fu Capo Rione nel 1962) e da sempre nel mondo del Palio del Niballo. Aveva 88 anni, pensionato, ex agente Assicurazioni Generali, si è spento venerdì scorso. Era nato a Bologna. Oltre alla sua attività lavorativa, terminata con la pensione a inizio millennio, Zagnoli ha coltivato varie passioni, spaziando da un certo impegno in politica a quello di dirigente della Spem, gloriosa società di pallavolo Faentina, ma non dimenticando mai di essere stato fra i "fondatori" del Rione Nero. Nei primi anni del Palio del Niballo si avvicina al Rione Nero contemporaneamente a Goffredo Gaeta a cui succede per un solo anno come Capo Rione, siamo nel 1962.

Rimane sempre fedele al suo amato Rione e rimane una fonte storica importante della manifestazione di rievocazione storica manfreda, collezionando anche innumerevoli importanti documenti, libri e altro, relativi ai primi anni del Niballo. Da ricordare l’hobby che lo appassionava di più, ovvero la sua collezione di circa 6000 cartoline illustrate di Faenza. Nella pagina facebook del Rione Nero lo salutano così: "Ciao Carlo, le tue parole per ricordarti. Uomo di Palio e rionale fin dal principio. Alla famiglia un abbraccio". Nella pagina ripropongono la prima pagina di una sua intervista sul giornalino del Rione Nero di qualche anno fa, come ha vissuto il Rione dagli inizi e poi nelle varie successive epoche. Il funerale avrà luogo martedì 25 febbraio con partenza alle 11 dall’Obitorio dell’Ospedale civile per la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino dove verrà celebrato il rito funebre a cui seguirà il trasporto per il cimitero dell’Osservanza.

g.g.