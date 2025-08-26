Lutto nella magistratura. Addio a Tommaso Paone. Una vita tra toga e sport

La giustizia ravennate piange la scomparsa del giudice onorario Tommaso Paone, che avrebbe compiuto 54 anni quest’anno. Si è spento dopo una lunga malattia che aveva affrontato con forza e con la convinzione, a tratti, di poterla superare. Fino a poche settimane fa, nonostante le condizioni di salute precarie, Paone aveva continuato a indossare la toga, fedele al suo ruolo e al senso del dovere che lo aveva sempre contraddistinto. Originario di Bologna, residente a Sala Bolognese, lascia la moglie e un figlio, Riccardo, con il quale condivideva la grande passione per la pallamano. Proprio il mondo dell’Handball si è stretto attorno alla famiglia, con numerosi messaggi di cordoglio dalle società sportive fino alla Federazione nazionale (Figh) e al Comitato regionale – che ricordano Paone come arbitro a livello regionale e nazionale e commissario responsabile degli arbitri.

Tommaso Paone era anche un grande tifoso del Bologna calcio, passione che lo accompagnava accanto all’impegno professionale. Dopo la laurea in giurisprudenza aveva intrapreso la carriera di avvocato nel foro di Bologna, per poi scegliere la strada della magistratura onoraria, a cui si era dedicato con energia e dedizione. Prima a Faenza e a Lugo, poi a Ravenna, dove da circa quindici anni esercitava come giudice monocratico, si era guadagnato la stima di colleghi magistrati, procuratori e avvocati per competenza, serietà e disponibilità.

Il collega giudice e amico, Corrado Schiaretti, lo ricorda come "una persona deliziosa, con un profondo senso della giustizia, impermeabile a qualsiasi sollecitazione che non fosse di carattere tecnico". Parole che delineano un uomo rigoroso ma al tempo stesso umile, capace di chiedere consiglio e confrontarsi senza mai tirarsi indietro. Fino all’ultimo ha dimostrato determinazione: "Ha tenuto udienze a luglio, convocando testimoni, pur essendo consapevole delle sue condizioni – racconta Schiaretti –. Ci ha stupito per la sua forza di volontà, perché avrebbe voluto continuare sempre, anche quando la fatica era evidente". Al Palazzo di Giustizia di Ravenna resta il ricordo di un magistrato stimato, apprezzato per la sua giovialità, il carattere solare e l’impegno senza riserve. "Era una persona positiva, che non si è mai arresa", sottolineano i colleghi. I funerali si terranno giovedì mattina alle 10.30 nella pieve romanica di Sala Bolognese.

Lorenzo Priviato