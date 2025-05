Lutto nell’arte: è morta. Anna Tambini Strocchi

Lutto nel mondo dell’arte. Si è spenta ieri mattina a 82 anni la professoressa Anna Tambini Strocchi. Anche l’amministrazione comunale di Faenza esprime il proprio cordoglio.

Storica dell’arte di grande valore, autrice di numerosi volumi sulla storia dell’arte faentina, ha saputo raccontare con passione e rigore scientifico il patrimonio culturale del nostro territorio, contribuendo in modo prezioso alla sua valorizzazione. I suoi studi, presentati nel corso degli anni anche in occasione degli incontri promossi dal Circolo Torricelli, sono stati punti di riferimento per generazioni di studiosi e appassionati.

L’amministrazione comunale ricorda: "Faentina Lontana dell’anno 2021, Anna Tambini Strocchi ha mantenuto vivo il legame con la sua città natale nonostante la lunga residenza altrove, prima negli Stati Uniti e poi a Pisa".

Continua la nota: "La sua figura resterà nel ricordo della nostra comunità come esempio di dedizione allo studio, all’insegnamento e alla memoria culturale del territorio".

Anna Tambini si laureò in Lettere Moderne all’Università di Bologna nel 1965 con una tesi sulle Biblioteche di Bologna, ottenne poi un diploma di perfezionamento in Storia dell’arte medioevale e moderna all’Università di Bologna con una tesi – pubblicata nel 1982 – su Pittura dall’Alto Medioevo al Tardogotico nel territorio di Faenza e Forlì, conseguendo il massimo dei voti e la lode. Abilitata all’insegnamento in Lettere e Storia dell’arte ha insegnato a Roma, Faenza e Pisa per poi ricevere dalla Soprintendenza di Bologna nel 1989 la qualifica di studioso di storia dell’arte.

Ha svolto numerose attività di ricerca sul patrimonio artistico in Romagna con particolare attenzione alla pittura dal Gotico al ‘500 e fornito un contributo significativo allo studio della pittura tardogotica a Faenza e in Romagna.

Fondamentale inoltre, il suo lavoro di catalogazione dei dipinti della Pinacoteca di Ravenna, dei dipinti della Biblioteca Comunale Manfrediana e del Museo diocesano di Faenza. Relatrice in numerose lezioni universitarie e convegni dedicati alla Storia dell’arte, pubblicò numerosi articoli in riviste d’arte specialistiche italiane e straniere e fece parte della Commissione d’arte sacra della Diocesi di Faenza.

I funerali di Anna Tambini Strocchi si svolgeranno lunedì 12 maggio alle ore 16 nella chiesa di San Francesco.