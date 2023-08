Lutto nello sport: è morto Natale Dalmonte

Lutto nel mondo dello sport, è morto Natale Dalmonte, storico dirigente del Centro Sportivo Italiano di Faenza. Dalmonte si è spento sabato scorso 29 luglio all’età di 96 anni. È stato uno storico dirigente della Polisportiva Zannoni di Errano, lui fu molto attivo nel settore ciclismo ed anche del Comitato Csi di Faenza dove negli anni cinquanta ricoprì la carica di presidente. Lascia la moglie e i figli. Era molto noto anche per l’azienda agricola che porta il suo nome, la ’Dalmonte Natale & Figli’ le cui origini risalgono alla fine dell’800. Da allora l’amore per la coltivazione di piante da frutto si è tramandata di generazione in generazione, senza tralasciare l’importante del costante aggiornamento tecnico e professionale, dando oggi vita ad un’azienda vivaistica moderna e dinamica.

Il funerale avrà luogo oggi alle ore 9,15 partendo dall’obitorio dell’Ospedale Civile di Faenza per la Chiesa Parrocchiale Di Errano e lì sarà celebrata la Santa Messa, seguirà la tumulazione nel locale cimitero.

Gabriele Garavini