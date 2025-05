Lutto nell’Ordine degli avvocati. È morto Gianluca Alni, addio a un principe del foro

Giusto sabato scorso aveva compiuto 70 anni. L’avvocato Gianluca Alni è venuto improvvisamente a mancare ieri mattina. Un decesso che ha colto un po’ tutti di sorpresa. E la cui notizia si è presto sparsa per gli ambienti giudiziari e non solo.

Iscritto all’Ordine dal 1983 e all’Albo dei cassazionisti dal 2005, quello di Alni è uno dei nomi più noti del Foro ravennate. Del resto, tra i numerosi casi di spicco, il legale, che aveva studio in via De Gasperi, aveva seguito il caso Mecnavi. E poi in assise la vicenda di Davide Valpiani, il forlivese alla sbarra per l’omicidio del forlimpopolese Vincenzo Di Rosa. Alni aveva difeso anche il cervese Enrico ’Chicco’ Cangini - in qualità di amministratore della società che al tempo gestiva la celeberrima discoteca ’Pineta’ di Milano Marittima - assolto nel giugno scorso con formula piena in Cassazione. Di Cangini era stato pure testimone di nozze nel matrimonio con Adriana Volpe.

"Siamo molto dispiaciuti per la perdita - ha detto il procuratore capo Daniele Barberini - perché, oltre che un valido avvocato, Alni possedeva doti umane molto apprezzate: era una persona corretta con cui ci si poteva confrontare pacatamente anche se su fronti opposti".

"Era un avvocato molto rappresentativo del nostro Foro - ha ricordato l’amico e collega Ermanno Cicognani - apprezzato e stimato per competenza, correttezza e un atteggiamento sempre propositivo. Vicepresidente e consigliere per tanti anni della Camera Penale della Romagna, anche in tale contesto ha saputo portare un importante contributo di idee e di equilibrio. Più di tutto ci mancherà come amico: un amico sorridente, sincero e sempre disponibile. All’inizio - ha proseguito Cicognani - ci conoscevamo solo di vista; poi con la professione siamo diventati amici. Negli ultimi mesi la nostra amicizia si era intensifica. Sposato, con un figlio, era stato un buon giocatore di pallacanestro. Ma aveva tante passioni: la pesca, l’Inter e lo sport in generale. Un abbraccio fortissimo alla sua famiglia".

"Dobbiamo ricordare la sua competenza la sua professionalità e soprattutto il grande senso delle istituzioni - ha sottolineato l’avvocato Paola Carpi, presidente provinciale dell’Ordine -. Ma ci piace ricordare anche la sua idea della professione forense: ovvero l’importanza che l’avvocatura ha pure all’interno della società civile. E, da ultimo, l’entusiasmo con cui ha esercitato la professione: lo si percepiva dalle sue arringhe".

"Un ottimo penalista - ha ricordato di lui l’amico d’infanzia e collega Franco Fabbri - ha seguito processi importanti. Da un punto di vista professionale, un collega integerrimo e dialettico: il classico avvocato di arringa di un tempo. Un grande amico, una persona che ha avuto sempre una gioia di vivere fantastica: tutti i ravennati che lo hanno conosciuto, gli sono debitori di averli fatti sorridere almeno una volta. Sono stravolto".

"Un avvocato preparato e affermato - ha ricordato di lui la Camera Penale della Romagna stringendosi ai suoi cari - con grandi meriti e onori professionali, le cui grandi doti hanno trovato indiscussa espressione. L’uomo e l’amico grande che sei stato per noi, rimarrà sempre nei nostri cuori. Per noi tutti è stato un onore averti al fianco. Arrivederci Gianluca".