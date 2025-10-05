Lutto nel mondo del Palio, morto Alessandro Rivalta

Faenza, 5 ottobre 2025 – Lutto nel mondo del Palio è morto Alessandro Rivalta. Nel triennio 1973/75 fu Capo Rione del Nero. Grande Tamburino e storico. Dopo Carlo Zagnoli a febbraio, è morto un altro storico personaggio del Rione Nero e da sempre nel mondo del Palio del Niballo, Alessandro Rivalta.

Rivalta aveva 81 anni, pensionato, ex tecnico Cisa si è spento sabato 4 ottobre scorso. Nei primi anni del Palio del Niballo si avvicina al Rione Nero dove come tamburino vince per quattro volte la gara più importante, quella della coppia. Nel 1966, 68 e 69 accompagnando gli sbandieratori Luciano Bugli e Giancarlo Bagnaresi e nel 1973 Luciano Bugli e Fausto Brugnoni.

Nella pagina Facebook del Rione Nero lo salutano così, “Alessandro Rivalta è stato il primo tamburino del Rione Nero. Rionale d'altri tempi, appassionato e coinvolto; non solo a bacchette in mano, ma anche un contributo storico, culturale e Caporione nel triennio 1973/1975. In questo scatto del 1968 lo vediamo ritirare la nostra seconda torre d'argento. Sullo sfondo, il Duomo, dove giovedì 9 ottobre alle 15:15 potremo salutarlo un'ultima volta. Caro Sandro, ci uniamo al dolore dei tuoi cari. Che tu possa rullare per sempre”. I funerali avrà luogo giovedì 9 ottobre partendo alle ore 15 dall’Obitorio dell’Ospedale Civile di Faenza per il Duomo, dove alle ore 15.15 sarà celebrata la S. Messa. Seguirà il trasporto per il Cimitero dell’Osservanza.

