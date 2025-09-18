M5S: "No a nuovo cemento". La Regione: "Rispetteremo la legge"

Fare in modo che la zona logistica semplificata possa coesistere con la salvaguardia del territorio dell’Emilia-Romagna. Il capogruppo del M5S in Regione Lorenzo Casadei chiede alla giunta i dettagli della modalità di sviluppo dell’area che connette il porto di Ravenna a 11 nodi intermodali e con un’estensione globale di circa 4.600 ettari. Ricordando come "tale progetto prevede pacchetti localizzativi con semplificazioni amministrative, autorizzazione unica e riduzioni di oneri, al fine di attrarre investimenti e favorire l’insediamento di attività produttive e logistiche", Casadei paventa che la zls possa rappresentare, in assenza di specifici monitoraggi, "un cavallo di Troia per una nuova ondata di cementificazione".

Considerando le facilitazioni introdotte dalla zls, il consigliere rimarca come "possano incidere sui tempi e sugli oneri dei procedimenti, con un potenziale effetto ‘acceleratore’ anche su nuovi insediamenti greenfield (da zero su terreno vergine, ndr)" e per questo "appare urgente disporre di un quadro conoscitivo indipendente, aggiornato e condiviso, che consenta decisioni trasparenti e fondate sul principio ‘prima rigenerare, poi - eventualmente e motivatamente - espandere, evitando ulteriore cementificazione". Così la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini: "In questa area non sono previste facilitazioni o incentivi in aree greenfield non compatibili con gli usi definiti dalla zona logistica e l’appartenenza di una particella a questa zona non consente deroghe alle previsioni contenute nella legge urbanistica regionale. Abbiamo attuato due livelli di attenzione verso il territorio: nei confronti delle aree del porto di Ravenna e dei nodi intermodali e poi per le aree dei comparti produttivi in rapporto economico-funzionale con il porto ravennate e che siano in territori con specifici criteri di funzionalità, strategicità e urbanistici proprio per limitare il consumo del territorio". Risposta che ha soddisfatto il grillino.