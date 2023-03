M5s, operazione rilancio Ecco i gruppi territoriali

Il Movimento 5 Stelle ravennate supera la fase degli incontri in chat, dei meet up e delle riunioni di casa in casa, per dotarsi di un’organizzazione territoriale. Massimo Bosi, assessore comunale a Faenza, è il nuovo coordinatore provinciale dei cinquestelle. Il leader del movimento, Giuseppe Conte ha dato il via libera alla proposta avanzata dal responsabile regionale del partito, Gabriele Lenzi e dal senatore romagnolo, Marco Croatti.

"Con la nomina dei coordinatori provinciali si completa la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle. Una sfida difficile che il presidente Conte ha affrontato con grande abnegazione durante la fase politica, economica e sociale più complessa attraversata dal Paese negli ultimi decenni" commentano Croatti, Lanzi e Bosi. Il coordinatore provinciale avrà il compito di radicare maggiormente la presenza del M5s nei territori. Il prossimo passo sarà la nascita dei gruppi territoriali, almeno due in provincia di Ravenna, ognuno composto almeno da 30 iscritti. I gruppi territoriali "avranno un ruolo centrale per l’attività politica del Movimento 5 Stelle. Ravenna è stata la prima tappa, ma già dalle prossime settimane presenteremo tutti gli altri coordinatori provinciali dell’Emilia-Romagna".

"Quando siamo nati come Movimento non avere una struttura ci ha aiutato. Oggi è diventata prioritaria l’organizzazione. Per questo dopo aver approvato lo statuto, facciamo un ulteriore passo in avanti, sapendo di contare su Bosi, assessore, appartenente a un meet up fin dal 2005, proveniente da un gruppo che aveva presentato alle elezioni amministrative una lista civica, ancora prima che venisse presentato il Movimento 5 Stelle" aggiunge Lenzi.

"Ora dobbiamo avere un riconoscimento politico locale per intercettare le esigenze del territorio" spiega Croatti. "Siamo tra i primi, a livello locale, ad attivare la figura del coordinatore – commenta Bosi – e lavorare assieme ci consentirà di incidere anche sulle amministrazioni pubbliche. Coordinatore e gruppi locali avranno un ruolo preciso per dialogare con le altre forze politiche". Il primo gruppo ormai pronto per essere ufficializzato è quello di Ravenna. Primo obiettivo è quello di prepararsi per le elezioni amministrative di Bagnara, che si terranno quest’anno. È in programma un incontro pubblico per presentare le idee del movimento pentaspellato.

l.t.