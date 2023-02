Ma i lavori non si fermano Verso il ’Palazzo degli Eventi’

Il ritrovamento dell’antica fornace nel corso degli scavi propedeutici alla riqualificazione di Palazzo delle Esposizioni non fermerà, per il momento, la realizzazione del nuovo ‘Palazzo degli Eventi’. È infatti prevista nei prossimi giorni l’uscita della gara d’appalto per l’individuazione delle ditte che eseguiranno materialmente il progetto tramutando, così la grande struttura in corso Mazzini in un contenitore moderno e variegato.

Un progetto da oltre 4 milioni di euro finanziato con risorse Pnrr che nasce, per utilizzare le parole del sindaco Massimo Isola in occasione della presentazione dei progetti cittadini, "con l’obiettivo di creare uno spazio vivo, mettendo in correlazione lo spazio espositivo, performance artistiche, spazi di lavoro condiviso e tessuto associativo. Uno spazio bellissimo in cui consentire la convivenza tra fragilità e attività quotidiane di sviluppo e innovazione".

Al piano terra infatti il cortile, per il quale è previsto un ampliamento con installazione di struttura in metallo per il collegamento con il primo piano, dovrebbe ospitare una grande scalinata permanente che potrà essere utilizzata come tribuna per assistere ad arti performative. Non mancheranno poi, sempre a pian terreno, spazi dedicati alle associazioni locali impegnate in attività di welfare per la comunità. Nella corte minore il progetto prevede inoltre la creazione di un nuovo collegamento verticale a servizio del volume vetrato, che sarà oggetto di un successivo stralcio funzionale e, a lato della copertura romboidale, sarà inserito un nuovo volume per attrezzature, macchine, locali tecnici e cabine elettriche, oltre a una scala di sicurezza esterna. Al primo piano il palazzo manterrà invece la vocazione espositiva, ospitando mostre ed eventi che eventualmente potranno essere correlate con il nuovo Palazzo del Podestà e con la Piazza del Popolo, in un’ottica di ’fiera diffusa’.

Un particolare accorgimento riguarderà l’installazione di volumi vetrati e uno spazio sempre aperto e camminabile che fungerà da collegamento più sicuro tra corso Mazzini e l’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale, dove inoltre è presente l’accesso al liceo scientifico. "Nello studio di fattibilità abbiamo pensato a una via di passaggio all’interno del Palazzo degli Eventi che possa collegare in sicurezza quei luoghi rinnovati ai licei e al Pronto Soccorso" aveva infatti specificato l’assessore al welfare David Agresti.

d.v.