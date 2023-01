"Ma la crisi si sente, eccome Nel 2022 spettatori dimezzati"

Quali dimensioni ha la crisi dei cinema? Epocali, secondo Alberto Beltrani, al timone di Italsar, società che nella cornice di Cinemaincentro gestisce il cinema Mariani a Ravenna, i cinema Italia e Sarti a Faenza e il cinema-teatro comunale di Conselice. "Il 2022 si chiude con una perdita del 48-50% rispetto al 2019. L’ultimo quadrimestre ha visto un parziale recupero degli incassi, che nei primi quattro mesi dell’anno registravano addirittura un -70% rispetto al periodo prepandemico". Il recupero, tuttavia, "è merito di pochi titoli, come il sequel di ‘Avatar’, motivo per cui non c’è da essere ottimisti. Dal 10 novembre fino a pochi giorni fa abbiamo assistito a una carenza di prodotto mai sperimentata prima: fare la programmazione era diventato frustrante". Nel 2023 sono attesi grandi titoli: ‘Napoleon’ di Ridley Scott, ‘Babylon’ di Chazelle, l’atteso ritorno di Scorsese, De Niro e Di Caprio nel più volte rimandato ‘Killers of the flower moon’, fino alle nuove opere di Coppola, Nolan, Wes Anderson e Taika Waititi. "Le date d’uscita già fissate sono però poche: mi auguro che molti di quei titoli possano arrivare già in primavera". In provincia di Ravenna la situazione è ancora sopra la linea di galleggiamento: "Sale di dimensioni ridotte come...