"Ma la riapertura non è lontana"

Nel bar Tribeca affacciato proprio su via Trieste molti dei clienti sono abituali. "Persone che lavorano da queste parti o abitano nei paraggi – osserva la barista Serena Tassinari –. La chiusura del ponte? Qualcuno forse cambierà abitudini, o sceglierà un percorso alternativo. Lo stesso credo valga per i frequentatori di vari degli altri locali della zona. La chiusura? Molti ne sono al corrente, altri ancora no, dipende".

La deviazione delle rotte di parte dei ravennati, o il loro incolonnarsi in via Trieste, non preoccupano troppo gli avventori.

"Al momento – conclude Serena – non notiamo ancora grandi differenze".