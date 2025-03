Ma non si ferma la catena di incidenti mortali

Non accenna a diminuire invece la mortalità sulle strade, se si considerano gli ultimi vent’anni. Nel 2024 le morti accertate dalla Polizia Locale di Ravenna sono state 12, esattamente come l’anno precedente. Solo durante il Covid, quando si circolava di meno, sono scese sotto il 10: 9 nel 2019, 5 nel 2020 e 8 nel 2021. Buoni erano stati i risultati anche nel 2010 e 2011, con 6 sinistri mortali. Per il resto, dal 2004 in poi, si è sempre oscillato da un massimo di 15 a un minimo di 10. "Siamo nella parte bassa della curva, obiettivo che si persegue da anni, ma scendere ulteriormente è complicato", commenta Andrea Giacomini, comandante della Polizia Locale di Ravenna prima di ricordare che i dati sono molto bassi se paragonati a quelli degli anni Novanta, caratterizzati dal fenomeno delle ‘stragi del sabato sera’, con 100 morti all’anno, 2 per ogni fine settimana. Un’ultima curiosità concerne il dato del ritiro breve della patente per l’uso del telefono alla guida. Nel 2024 sono state ritirate complessivamente 21 patenti, mentre nei primi due mesi del 2025 si è già arrivati a 13.