"Ma quale tolleranza zero. Le feste non si fermano"

Dopo avere chiesto, e ottenuto, le dimissioni del proprio consigliere Alain Conte che sedeva nell’opposizione insieme a Massimo Mazzolani, la civica Cervia ti Amo torna ad attaccare la maggioranza e la giunta. Si parte dal tema, ormai, all’ordine del giorno e cioè la sicurezza. Per Cervia ti Amo "contrariamente alle promesse di tolleranza zero fatte dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Grandu, in merito al rispetto di presunte ordinanze restrittive sulle feste in spiaggia, è bastato un timido sole di marzo per rientrare nella solita zona franca dell’arenile, dove non vale alcuna regola. Vengono annunciate sui social aperture anticipate di stabilimenti chiusi da ottobre, in barba al "mare d’inverno" o all’ordinanza balneare regionale. Le disco-dinner ancora attivissime e pronte alla nuova stagione".

Ancora: "L’ordinanza comunale in effetti, annunciata dall’amministrazione Missiroli, con rullo di tamburi ancora latita ed è come sempre in ritardo rispetto alle necessità delle imprese. Non ci meraviglia più l’ennesima occasione mancata di porre rimedio a fenomeni che possono trasformare la nostra località in un banchetto gratuito ed appetibile.

La civica prosegue: "Tra gli annunci delle scorse settimane balza agli occhi quanto il presunto equilibrio si sia trovato inserendo la parola ’sera’: la "discoteca in spiaggia" sarà forse vietata al tramonto ma consentita in altri momenti? Siamo certi che come ogni anno ordinanze vaghe e indecifrabili permetteranno a chi non rispetta le regole e la comunità, di infilarsi impunemente tra le virgole con il solito obiettivo di riempire il proprio cassetto".

Ilaria Bedeschi