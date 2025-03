"Ma quel ponte era da rifare"

"Al momento, magari non si riesce a fare tutto, ma Porto Fuori non è neanche isolata come dicono – commenta Arnaldo Leoni, in sella alla sua bicicletta -. Io non ho problemi ad andare a Ravenna, ci metto solo qualche minuto in più. Era ora che il ponte della Classicana fosse rifatto. Se vogliono fare un bel lavoro, però, devono fare anche il ponte sul fiume. Gli inconvenienti è normale che ci siano, ma credo che i lavori possano portare solo dei benefici, proprio come è stato per via Bonifica. Beninteso, c’è chi non la può vedere, però io ogni pomeriggio prendo la bicicletta e arrivo fino a Lido Adriano sulla nuova pista ciclabile. Prima non lo facevo mai, era troppo pericolosa".