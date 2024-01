"Ma questi tre ponti sono davvero da demolire?"

Il Comitato ‘Noi ci siamo’ interviene sui lavori relativi

ai ponti di via Trieste, via Romea e via Stradone, "che prevedono la demolizione e la totale ricostruzione delle tre strutture per un importo totale di 2,6 milioni poiché l’Amministrazione locale ritiene questi interventi necessari in quanto investite e danneggiate dalla “piena” del 19 maggio scorso". "Questa notizia – affermano Alessandra Musumeci e Cinzia Pasi – ci ha davvero colto di sorpresa, così come ci ha stupito trovare i tre ponti “cittadini” sullo scolo Lama inseriti nell’elenco dei lavori d’urgenza richiesti al commissario generale Figliuolo. I tre ponti si trovano tutti sulla Lama, scolo che corre all’interno di Ravenna e che fu già messo in sicurezza dopo l’alluvione del 1996: le nostre campagne finirono sott’acqua e in città lungo la Lama vennero rialzati gli argini. La cosa che ci risulta per questi tre ponti è che vi sia stata una chiusura precauzionale al traffico ma nelle aree in cui sorgono, pare non vi siano stati né allagamenti, né onde di piena che possano giustificare ingenti danni strutturali, tanto da dover demolire gli esistenti".