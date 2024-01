Macchinari per gli istituti agrari. L’impegno del Consorzio

L’uso di tecnologie avanzate in agricoltura può migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse agricole, riducendo i costi e aumentando la produttività. Per questo oggi gli investimenti nelle tecnologie e nelle innovazioni agricole rappresentano una delle chiavi per lo sviluppo di un’agricoltura moderna, sostenibile e competitiva. Questo è un po’ lo spirito con cui il Consorzio Agrario di Ravenna, con sede a Cotignola, ha fornito macchine e attrezzature innovative a due importanti istituti del territorio, l’istituto Tecnico Agrario Camillo Morigia – Luigi Perdisi di Ravenna e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura Persolino Strocchi di Faenza.

Spiega Giordano Gori, responsabile vendite del Consorzio Agrario: "In attuazione del Programma operativo nazionale per la scuola è stato emanato un decreto del ministero dell’Istruzione che prevede azioni finalizzate alla realizzazione di ’laboratori green’ mediante l’acquisto di strumentazione e specifiche attrezzature, sostenibili e digitali per gli istituti scolastici del secondo grado ad indirizzo, alberghiero, agrario, nautico e aeronautico. E proprio grazie a questo decreto – prosegue Gori – abbiamo avuto il piacere di fornire a questi istituti macchine innovative". Il Consorzio Agrario di Ravenna ha fornito alle due scuole un trattore New Holland modello T4F, premiato ’Best of Specialized’ dell’anno 2023, un Carro raccogli frutta N.Blosi elettrico, un Atomizzatore Nobili modello Ventis 502 – 2000 T con carica elettrostatica e uno spandiconcime DMC modello SW5 E 600 LT con controllo della distribuzione tramite Isobas. "Per noi del Consorzio Agrario – conclude Giordano Gori – è un orgoglio contribuire in questo modo alla formazione dei tecnici di domani e siamo anche certi che queste macchine innovative potranno fare la differenza nell’agricoltura del nostro territorio".

Daniele Filippi