Macchinette forzate a scuola

Visto così quello che è successo nella notte tra martedì e mercoledì sembra più l’opera di un vandalo (o di vandali, al plurale) che quella di un ladro. Qualcuno infatti si è introdotto all’interno della scuola Carchidio-Strocchi, in borgo, e ha forzato alcune macchinette per le merendine. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il personale scolastico ieri mattina, che ha notato che le macchinette presentavano danni evidenti dopo essere state forzate. Per terra, poco lontane, gli intrusi hanno lasciato anche gli incarti delle merendine che evidentemente hanno mangiato nel corso della loro incursione. Non si sa se siano stati portati via anche dei soldi, ma nel caso si tratterebbe di una piccola cifra, costituita solo da monete.