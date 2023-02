Macellaio morto, per la Procura non fu suicidio Ex vigile indagato per omicidio volontario

La polizia era partita da ciò che in quel momento era stato inquadrato come il suicidio di uno dei due titolari di una blasonata macelleria del centro di Faenza, ormai definitivamente provato dai debiti. L’uomo, il 64enne Domenico Montanari, era stato trovato impiccato attorno all’alba del 25 luglio 2019, un giovedì. E nelle ipotesi degli inquirenti, al reato delineato in prima battuta – l’istigazione al suicidio – aveva prevalso la morte come conseguenza di altro reato, cioè l’usura. Il colpo di scena è storia di queste ore: a due persone è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio volontario in concorso. Si tratta di un cittadino albanese domiciliato nella città manfreda e di un ex vigile urbano del posto, il 53enne Gian Carlo Valgimigli già noto alle cronache per via di pregresse vicende che gli erano costate il licenziamento. I due, difesi dagli avvocati Luca Donelli e Gabriele Bordoni, sono stati formalmente indagati lunedì scorso in ragione della consulenza tecnica che il pm titolare del fascicolo Angela Scorza ha disposto su apparecchi elettronici sequestrati dalla polizia, compreso un telefonino nelle mani degli inquirenti dal 2019 e del quale l’ex vigile non aveva fornito la password. Il cellulare era dunque...