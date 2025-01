Macellaio morto, si va verso il processo

La procura ha inoltrato l’imputazione coatta per la morte dell macellaio 64enne Domenico Montanari dell’’Antica Macelleria Bandini’ di Faenza. Il quadro è al momento dunque quello delineato dal gip: ovvero un omicidio compiuto su un negoziante stanco di pagare gli interessi di prestiti a strozzo e intenzionato a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il tutto commesso da più persone e mascherato da gesto estremo.

A questo punto entro qualche mese verrà celebrata davanti al gup l’udienza preliminare. E in quella sede la procura potrebbe, almeno sulla carta, reiterare la richiesta di archiviazione del caso come accaduto a conclusione delle indagini preliminari; chiedere il processo per entrambi gli imputati dando una lettura affine a quella fornita dal gip nella richiesta di imputazione coatta; o infine diversificare le richieste per i due accusati.

Si tratta del 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli (è ora difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, omonimo ma senza legami di parentela). E del 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del 55enne (avvocato Luca Donelli). I due devono rispondere di omicidio aggravato in concorso.

Il caso si era palesato il 25 luglio 2019 quando il Montanari era stato trovato impiccato dentro alla macelleria della quale era contitolare. "Asfissia meccanica", aveva stabilito il medico legale. E il fatto che non fossero stati individuati segni di colluttazione, non aveva lasciato altro margine al caso. A rinvenire il corpo verso le 5.50, era stato l’ex vigile urbano. Le indagini della squadra Mobile e gli accertamenti della guardia di Finanza coordinati dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza, avevano disvelato un vorticoso giro di prestiti a strozzo del 55enne al defunto macellaio: lo avrebbe fatto indebitare per 300 mila euro a fronte di interessi di 30 mila al mese tanto da rimediare alla fine una condanna per morte come conseguenza di altro reato: l’usura appunto.

L’ipotesi omicidio si era affacciata in tempi più recenti dalle parole di un pregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione per delinquere di stampo mafioso. In particolare questi si trovava nel carcere di Ferrara proprio mentre vi era detenuto pure il Valgimigli. E le confidenze che l’ex vigile urbano manfredo gli avrebbe fatto, avevano alimentato le dichiarazioni del 20 dicembre 2022 confermate l’11 gennaio 2023 alla base del nuovo fascicolo. Tra i possibili dettagli del delitto venuti a galla, figuravano il tipo di corda usata per l’impiccagione, l’orario, il punto di ritrovamento del cadavere, le modalità dell’azione e perfino il movente. Pur a fronte di tali elementi, la procura nel gennaio 2024 aveva formulato richiesta di archiviazione ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero comunque di arrivare a una previsione di condanna. E poi esistevano ipotesi alternative: il detenuto poteva avere ritoccato le sue parole per ottenere un permesso premio dal tribunale della Sorveglianza. O l’ex vigile urbano poteva avere millantato per accreditare il suo rango delinquenziale agli occhi di un pregiudicato di riguardo.

Invece secondo il gip Janos Bralotti, il pregiudicato è stato credibile dato che ha rivelato "agli inquirenti una serie di dettagli sulla morte del macellaio, taluni dei quali mai trapelati sulla stampa". E poi sulla scena del crimine c’erano "alcuni particolari inquietanti". Vedi il cellulare della vittima messo in carica; le chiavi inserite nella toppa dall’interno con la porta aperta e le luci spente; e i piedi del macellaio che toccavano il pavimento.

Andrea Colombari