Macelleria Carlo, finisce un’era "Ho chiuso dopo 54 anni"

"I miei clienti? Sabato alcuni sono stati anche troppo buoni, quando mi hanno detto certe cose...". Carlo Giuliani, 76 anni, ha passato gran parte della sua vita dietro al bancone della ’Macelleria Carlo’, in via Roncalceci, a Filetto. Sabato scorso per il macellaio è arrivato il momento di abbassare definitivamente le saracinesche. "Sa, dopo 54 anni...", racconta il 76enne, che acquisto l’attività da Daniele Servadei nel 1969, per poi inaugurarla il 12 maggio dello stesso anno. "Smetto perché già sono in pensione da 20 anni. Da sei anni poi è morta mia moglie, che ha lavorato qui con me, per cui era diventato troppo impegnativo".

All’inizio della sua avventura imprenditoriale Carlo Giuliani lavorò con i genitori, per poi essere affiancato, dal 1974 (l’anno del suo matrimonio), dalla moglie. "Di questi 54 anni ho dei bei ricordi. Per anni abbiamo venduto anche all’ingrosso. Gli animali li macellavamo io e mio babbo, fino a quanto è stato in grado di darmi una mano. Lo abbiamo fatto per 30-40 anni". Non è semplice mettersi alle spalle un lavoro che ha rappresentato un considerevole pezzo della propria vita. "In realtà i clienti non li avevo informati tanti del fatto che chiudessi dopo 54 anni – continua Giuliani –. Però la voce si è sparsa lo stesso". Quella di sabato "è stato un brutto giorno, perché non è facile chiudere dopo tanto tempo. Cosa mi hanno detto i clienti? Sono stati troppo buoni. Mi hanno voluto bene fino all’ultimo". Dopo oltre mezzo secolo di professione Giuliani può ben rivendicare il fatto "di essere stati una vera macelleria. Con vera intendo che abbiamo venduto sempre e solo carne, non carne preparata. Mi sono contraddistinto per i prosciutti, che ho macellato prima con mio babbo e poi da solo, portati tutti questi anni a stagionare in un salumificio di Modena". Cosa farà adesso, l’ex macellaio di Filetto? "Il nonno. Ho quattro nipoti, di età compresa tra uno e sette anni. Ho un po’ di terra da coltivare. E poi andrò a caccia e a pesca".