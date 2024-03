Made in Italy, al via il premio ‘Maestri di eccellenza’ Inizia la seconda edizione del premio ‘Maestri d’Eccellenza’, promosso da Métiers d’Excellence LVMH e Loro Piana, in collaborazione con Confartigianato e Camera Nazionale della Moda Italiana. Aperte le iscrizioni fino al 15 maggio 2024 su www.confartigianato.ra.it.