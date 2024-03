Madonna dei Garzoni, è festa. Mostre, laboratori e una commedia

Mostre, laboratori, una commedia dialettale, poesia e musica, e ancora racconti, canti e poesie in dialetto degli alunni della primaria. Sono diverse le iniziative che la Pro loco di Conselice, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, propone per la festa dell’Annunciazione, tradizione religiosa che fin dal Medioevo si festeggiava il 25 marzo, e che in Romagna, per la consuetudine del rinnovo dei contratti mezzadrili (compresi quelli di ‘garzonato’), era conosciuta anche come festa della ‘Madòna di garzòn’ (Madonna dei garzoni).

Come spiega Marisa Afflitti, presidente della Pro loco di Conselice, "fin dal 1460 era considerata una festività solenne dagli statuti comunali promulgati dagli estensi per il territorio conselicese. I ragazzini erano accolti presso le famiglie come se fossero un bambino in più, eludevano la scuola, abbandonavano le loro famiglie in cui lasciavano numerosi fratelli. Nella nuova casa dovevano assimilare in fretta abitudini, lavori, cibi e adeguarsi, altrettanto in fretta, ai servigi più umili e ingrati. Nell’occasione le piazze si riempivano di bancarelle, giostre, e diventavano una festa, ormai scomparsa con la fine della civiltà contadina e con la soppressione delle festività infrasettimanali. Come Pro loco continuiamo ad impegnarci nel salvaguardare le tradizioni e le usanze locali. Attività legate agli usi e alle tradizioni, che raccontano la nostra storia, custodiscono la memoria e rappresentano l’identità stessa del territorio".

Il primo appuntamento è in programma domani alle 10 nella biblioteca comunale ‘Giovanna Righini Ricci’, con l’inaugurazione di una mostra (a cura di Lamberto Caravita) di libri d’arte e anche un laboratorio di ‘Zug dna vòlta’. Domenica alle 20.30 al centro civico ‘Gino Pellegrini’ di piazza Foresti la compagnia ‘Qui de Tond’ di Lugo presenterà la commedia dialettale ‘Villa tranquilla ..mo miga tant!’ (ingresso offerta libera). Lunedì 25 (ore 17) nella chiesa arcipretale ci sarà la ‘Fiorita dei bambini’ seguita dal rosario e da una messa. Alle 20.30 all’auditorium comunale, intrattenimento culturale-musicale con lo scrittore e cantante Theo Pezzi e la pianista e coordinatrice Elena Giovannini che proporranno letture di poesie in italiano e in dialetto romagnolo, alternate a canzoni famose e a melodie popolari romagnole (ingresso gratuito). Infine mercoledì 27 alle 18 al centro ‘Gino Pellegrini’, gli alunni delle classi 1^ A, 1^ B, 1^ C, 3^ B, 5^ A, 5^ B e 5^ C presenteranno lo spettacolo ‘Rumagna Slang’.

Luigi Scardovi