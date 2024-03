Madonna dei Tumori, il quadro della studentessa dell’Artistico

Da anni il liceo artistico ‘Nervi Severini’ collabora con l’Ausl Romagna e con lo Ior per la realizzazione di progetti sul territorio dedicati alla salute e alla prevenzione. Tra le ultime iniziative create insieme allo Ior e all’Ausl spiccano i dipinti realizzati nell’anno 2023 dagli studenti del corso di Pittura della professoressa Daniela Caravita, che hanno arricchito la sala d’attesa dello Spaziov Giovani del Consultorio familiare di Ravenna, allo scopo di regalare sensazioni di accoglienza e prospettive per il futuro. Un altro importante evento ha riguardato l’Oncologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, attraverso la donazione nel 2021, di cinque grandi pannelli rimovibili e raffiguranti scenari marini e paesaggistici prodotti dagli studenti dei corsi di Pittura, coordinati dai docenti Stefano Cappelletti e Claudio Righi. L’idea della dottoressa Chiara Bennati, medico oncologo dell’ospedale, nacque da un progetto di umanizzazione degli spazi ospedalieri e in particolare quelli di passaggio o di percorrenza del reparto di Oncologia. La collaborazione tra liceo artistico e l’Ausl continua grazie alla disponibilità della dottoressa Bennati, che si rinnova ogni anno con il consueto appuntamento dedicato alla campagna contro il fumo.

A ottobre, poi, è giunta al dirigente scolastico del liceo artistico la richiesta dello Ior di realizzare un’opera pittorica di grande impatto emotivo, destinata alla Canonica di Meldola, in provincia di Forlì, riproducente la ‘Madonna dei tumori’ della chiesa di Santa Maria Maggiore di Ravenna, di fronte a San Vitale e al Mausoleo di Galla Placida. La studentessa Elisa Hu, della 5^ B dell’indirizzo Pittura, ha reinterpretato l’immagine, realizzando una tela di dimensioni 60x80 cm, con tecnica a olio. Il docente di discipline pittoriche, prof Massimiliano Pradarelli, ha coordinato e seguito i vari passaggi

di esecuzione dell’opera.