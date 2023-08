Madonna del Mare, lavori in autunno Passeggiata messa in sicurezza

Per il momento l’area è stata messa in sicurezza ma, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cervia, Enrico Mazzolani, "al termine della stagione balneare il lastrone della passeggiata che conduce alla statua della Madonna del mare nel molo del canalino di Milano Marittima sarà ricollocato. Al Comune l’intervento costa circa 25mila euro".

Il manufatto in cemento si era scardinato nel gennaio scorso in seguito a una violenta mareggiata dovuta al maltempo. Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Cervia, "i tempi di ripristino del lastrone si sono molto allungati. A partire dal tentativo di recupero dal fondo del canalino, purtroppo non andato a buon fine". A quel punto è iniziata la procedura classica dei lavori pubblici, con il bando comunale vinto da una ditta di Reggio Emilia e una serie di imprevisti. "Il primo lastrone era già pronto quando si è rotto e il Comune ne ha dovuto ordinare un altro ad aprile – continua l’assessore Mazzolani –. Poi purtroppo c’è stata l’alluvione e la ditta di Reggio Emilia è stata chiamata a intervenire nei territori colpiti dall’emergenza. Subito dopo è iniziata la stagione balneare e i lavori si sono dovuti fermare".

A questo punto la passeggiata che conduce alla statua sul molo del canalino di Milano Marittima, inaugurata il 23 maggio del 2009 per omaggiare i caduti del mare, è rimasta senza il lastrone. Nei giorni scorsi alcuni operai hanno messo in sicurezza l’area, in attesa che si proceda con i lavori in autunno.

m.m.