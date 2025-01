Madonna del Pino luogo del cuore, record di voti

Record di voti per il santuario della Madonna del Pino di Cervia: primo posto in regione e 15esimo a livello nazionale con i 7.983 voti ottenuti nella campagna nazionale 2025 ’Luoghi del cuore’, promossa dal Fai (Fondo per l’Ambiente italiano). Si tratta di un importante risultato che premia il grande lavoro di raccolta dei voti che in questi mesi il Gruppo Fai di Cervia – con il sostegno dell’intera città – ha coordinato e portato avanti. E, dato che c’è ancora tempo, si punta più in alto: l’obiettivo è quello di arrivare a 15.000 voti.

La chiesa della Madonna del Pino, così cara alla memoria e al cuore dei cervesi, si trova attualmente, dopo qualche mese dall’apertura delle votazioni, al primo posto in provincia di Ravenna e in regione Emilia-Romagna, ma soprattutto al 15esimo nella classifica nazionale, quindi entro i primi 50. Alla luce di questo eccezionale risultato, l’obiettivo che ci si era prefissati di raggiungere almeno i 10.000 voti è ormai praticamente acquisito. Ora il Fai di Cervia ha deciso che non resta che proseguire nella raccolta dei voti per raggiungere i 15.000 voti e poter così presentare al Fai un progetto di restauro chiedendo un finanziamento del valore di 30.000 euro. Dopo essere stato allagato nel corso dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, il santuario è stato ulteriormente danneggiato dalla caduta dei pini secolari che lo circondavano, durante la tromba d’aria che ha colpito il territorio nel luglio 2023. Sono quindi necessari urgenti e significativi interventi di ripristino, risanamento e consolidamento per tornare ad essere agibile. Attualmente il santuario è inagibile.

E ora il Fai di Cervia fa un nuovo appello a tutti i cittadini: mancano più di due mesi al termine della raccolta voti, prevista per il 10 aprile 2025, "venite a firmare!". Al momento è possibile farlo nei seguenti punti: libreria Mondadori (viale Roma 83), libreria Bubusettete (via XX Settembre 45), libreria Libridine (piazza Garibaldi 10), biblioteca comunale ‘M. Goia’ (via Circonvallazione Sacchetti 111), Confesercenti Cervia (via Levico 21), Confartigianato Cervia (via Levico 8), Cna Cervia (via XXII Ottobre 15), Confcommercio Ascom Cervia (via G. Di Vittorio 26), Coop Bagnini (lungomare G. D’Annunzio), osteria Paia (via Cervara 46) e Informagiovani (corso Mazzini). È anche possibile votare online sul sito www.fondoambiente.it nella sezione dedicata. Fino a prima dell’evento del 13 luglio 2023 la chiesa veniva aperta al pubblico in occasione di eventi particolari e matrimoni data anche la difficile posizione in cui si trova, proprio a ridosso della strada Statale. La chiesa della Madonna del Pino si trova a circa 2 km dall’attuale città di Cervia, sulla statale Adriatica in direzione Ravenna. Come dimostrano i tanti dipinti con la Vergine, proprio a lei è dedicato il santuario che, secondo quanto tramandato, doveva avere protetto la città dai rovinosi eventi sismici che dal ‘400 avevano provocato conseguenze disastrose. II santuario risale al 1445, quando il carmelitano Girolamo Lambertini, allettato dal luogo solitario e boscoso, costruì un’edicola in muratura per accogliere una piccola immagine della Vergine misteriosamente apparsa, secondo la leggenda, sul tronco di un pino. Qualche anno dopo la modesta cappella doveva divenire una vera e propria chiesa, consacrata nel 1498. Un luogo di grande suggestione emotiva, profondamente legato alla storia della città di Cervia.

Ilaria Bedeschi