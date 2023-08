Madonna del Pino Pellegrinaggio di 4 chilometri Martedì, in occasione della Solennità dell'Assunzione, si svolgerà un pellegrinaggio a piedi di 4 km per raggiungere il Santuario della Madonna del Pino. Partenza alle 7 da Piazza Garibaldi, con Benedizione del Parroco del Duomo. Rientro in navetta alle 8.30.