Madonna del Pino, via gli alberi pericolanti

Dopo quasi tre settimane è in programma, nella mattinata di oggi, l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco dedicato alla rimozione dei pini crollati addosso alla chiesa della Madonna del Pino che, ad oggi, non erano ancora stati rimossa. In molti si sono preoccupati per la situazione, trattandosi di una chiesa molto antica la quale avrebbe, se lasciata in tali condizioni, potuto subire gravi danni o eventuali crolli a causa dell’enorme peso degli alberi sulla stessa.

La chiesa, infatti, come molte altre aree del territorio cercese era stata gravemente coinvolta dal fortunale dello scorso 13 luglio durante il quale anche altri pini, presenti nell’area circostante, erano stati divelti dalla furia del vento e della pioggia. A complicarne la rimozione, oltre doveroso impegno a concentrare l’attenzione su altre aree della zona, compreso il ravennate, in cui il maltempo si è riversato – è il fatto che la chiesa è di proprietà della Concattedrale di Cervia mentre il terreno attorno è comunale. Gli interventi di competenza dell’amministrazione comunale sull’area interessata erano stati effettuati già nei giorni scorsi – con la rimozione degli alberi caduti nella zona circostante in quali, se non rimossi, avrebbero ostacolato il posizionamento dei mezzi pesanti destinati a rimuovere i pini caduti direttamente sulla chiesa. Per i pini rimanenti, quelli che purtroppo restavano in posizione più delicata ma anche più pericolosa per la chiesa stessa, si è dovuto procedere in sinergia tra Vigili del Fuoco e Soprintendenza considerando che si tratta di una chiesa del ‘400. Questa mattina, quindi, è stato programmato l’intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna dato che si tratta di alberi di grandi dimensioni ed è richiesta la presenza di mezzi adatti. Fino a ieri non era stato possibile intervenire dato che, gli stessi mezzi, erano impegnati nelle zone più critiche del territorio ravennate. L’auspicio è che non si siano registrati danni di particolare entità.

La chiesa della Madonna del pino si trova a circa 2 km dall’attuale città di Cervia, sulla Statale Adriatica in direzione Ravenna. Come dimostrano i tanti dipinti riguardanti la Vergine, proprio a lei è dedicato il Santuario che, secondo la leggenda, doveva proteggere la città dai rovinosi eventi sismici che già dal ‘400 avevano provocato conseguenze disastrose. II Santuario risale al 1445, quando il Carmelitano Girolamo Lambertini, allettato dal luogo solitario e boscoso, costruì un’edicola in muratura per accogliere una piccola immagine della Vergine misteriosamente apparsa, secondo la leggenda, sul tronco di un pino. Qualche anno dopo, la modesta Cappella doveva divenire una vera e propria Chiesa, consacrata nel 1498.

Ilaria Bedeschi