Madonna dell’Albero, il secolo. Celebrazioni con l’arcivescovo

Il 20 gennaio 2025, ricorre il centenario dell’elevazione a parrocchia del santuario di Madonna dell’Albero da parte del vescovo Antonio Lega. Oggi, alla presenza dell’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni, alle 11 verrà celebrata la messa e inizieranno le celebrazioni per il centenario. Sempre oggi, dopo la messa, alla presenza dell’arcivescovo verranno inaugurati una targa ricordo in mosaico di vetro, che verrà collocata in una sala della parrocchia, e due dipinti realizzati all’esterno della chiesa da Masini modern craft di Ravenna in collaborazione con LabDecò che riproducono il miracolo del maggio 1636.

In occasione dell’anno giubilare, inoltre alla parrocchia di Madonna dell’Albero, diretta da don Gabriel Kakpo, è stata concessa l’indulgenza plenaria fino al 15 agosto. La chiesa è famosa per l’immagine sacra della Madonna dell’Albero, dipinta nel 1621 dal pittore ravennate Cesare Morandi. L’immagine venne esposta a pubblica venerazione, appesa a un albero sull’argine del fiume Ronco e iniziarono eventi straordinari. Tanto che la gente accorreva da fuori città e l’albero fu eretto a santuario naturale. La Madonna per i fedeli operò il suo primo miracolo il 27 maggio 1636 quando le acque del fiume Ronco e Montone sommersero la città di Ravenna e le campagne limitrofe dopo sei giorni di pioggia incessante. Di fronte al pericolo due giovani contadine del luogo formarono con due rami spezzati dall’albero una croce nel tronco dove si trovava il quadro con l’immagine della Vergine dipinta nel quadro. Si compì così il primo di una serie di miracoli e l’acqua del Ronco non invase queste terre.