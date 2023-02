Madonna dell’Albero, il Tar sblocca la ciclabile

Il ricorso è improcedibile per "sopravvenuta carenza di interesse". E così il Tar dà il via libera al cantiere per la ciclabile di Madonna dell’Albero. Una storia infinita che si trascinava da anni: il ricorso era stato presentato nel 2018. La decisione del tribunale amministrativo regionale è arrivata alla fine del 2022 e in paese – dove tanti l’aspettavano – la notizia si è diffusa ora.

La questione è quella relativa alla famosa ciclabile per collegare Madonna dell’Albero alla città. Le prime ’pedalate’ di protesta risalgono all’estate del 2014. Da lì è iniziata la discussione per creare il tracciato, che ha lasciato comunque tanti con l’amaro in bocca: impossibile, a detta del Comune, crearlo lungo la Ravegnana. E così il percorso individuato si snoda tra i campi e arriva fino a Ponte Nuovo.

Nel 2017 è stato realizzato il primo dei due stralci, mentre il secondo – da via Celso Pondi a via del Pino – è stato bloccato dal ricorso al Tar di un privato. A opporsi era stata una società immobiliare che nel 2010 aveva acquistato il terreno per creare degli appartamenti all’interno di un comparto denominato ’CoS7 - Dismano ovest - Ponte Nuovo’. A detta della ditta, la ciclabile, prendendosi parte del terreno, avrebbe compromesso la realizzazione del piano. Il Comune, dal canto proprio, ha fatto presente di non aver confermato l’inserimento del progetto CoS7 nei propri piani, di fatto escludendone la realizzazione. E così "nessun vantaggio potrebbe ritrarre la parte ricorrente da un eventuale accoglimento nel merito dei ricorsi – scrive il Tar –. Ne discende l’improcedibilità dei predetti gravami".

Via libera, quindi? Non proprio. Il secondo stralcio infatti costava 650mila euro nel 2018, in un’altra era: dopo i rincari il costo si è alzato. Ora insomma mancano i fondi e il Comune ha candidato il progetto ai bandi Atuss della Regione. L’attesa, quindi, non è finita. "Finalmente siamo arrivati in fondo a un percorso lungo, che ha bloccato per diversi anni il completamento della ciclabile – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Nel frattempo i costi dell’opera dovranno essere rivisti e il progetto dovrà essere riadeguato ai fondi attuali". Se tutto va bene, la Regione concederà i fondi nel giro di qualche mese. Poi ci saranno la gara d’appalto e l’affidamento dei lavori: nella più rosea delle ipotesi, insomma, il cantiere partirà solo l’anno prossimo. "Finché non vai in gara i soldi non li impegni – prosegue Del Conte –. Ora ci sono le condizioni per procedere e noi abbiamo subito candidato l’opera per darle la massima priorità, vista l’attesa".

"Sono tanti anni che aspettiamo e finalmente abbiamo vinto – dice Paola Vannelli, presidente del Comitato cittadino di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero che da anni ha fatto sua la causa –, però speriamo che ora vada tutto bene, che si faccia questa ciclabile e che inizino i lavori". Anche Roberto Sansavini, che in passato è stato nel Comitato e che continua a essere attivo a Madonna dell’Albero, ricorda i tanti anni di attesa: "Sono 10 anni che seguiamo questa questione, da ben prima delle pedalate. Ora non ci sono più scuse. I soldi erano là accantonati, o almeno così ci è sempre stato detto: non vorremmo che fossero stati spesi altrove".

Sara Servadei