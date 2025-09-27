Madonna dell’Albero. Lavori al sottopasso. Sarà chiuso 2 giorni

Sono in via di ultimazione i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero. Per consentire ad Anas stessa lo smontaggio dei ponteggi e tutte le operazioni necessarie a ripristinare il doppio senso di circolazione e il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico, sarà necessaria un’ultima chiusura di due giorni del sottopasso: lo rende noto l’amministrazione comunale in una nota.

Tale chiusura è stata programmata dalle 10 di sabato 4 ottobre alle 6 di lunedì 6 ottobre, per agevolare il transito verso le scuole e i luoghi di lavoro nel momento di maggiore affluenza. Il tratto di strada interessato dalla chiusura sarà quello tra il civico 51 di via Cella (dopo l’incrocio con via Fratelli Chiari) e l’incrocio tra via Cella e via 56 Martiri.

Nel tratto tra il civico 51 e lo stradello di accesso ai civici 31/39 di via Cella il divieto di transito varrà per tutti i veicoli eccetto autorizzati (residenti, domiciliati e diretti alle proprietà private; veicoli di emergenza e pronto intervento, automezzi Hera per operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, automezzi Enel, Hera, Telecom e altri gestori di servizi di interesse pubblico per operazioni di emergenza). Nel tratto tra lo stradello di accesso ai civici 31/39 di via Cella e l’incrocio tra via Cella e via 56 Martiri il divieto di transito varrà per tutti i veicoli.

Rimane transitabile a pedoni e biciclette il sottopasso pedonale di via Cella.