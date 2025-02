Madonna dell’Albero torna a temere: "È un territorio ciclicamente complesso"

Qualche anno fa ci si era andati vicini, e tra incontri e mediazioni il Comune aveva scongiurato il rischio. Poi era successo, due anni fa. E ora, dopo un anno di tranquillità, potrebbe accadere di nuovo: il condizionale è d’obbligo perché sulla questione pesano ancora due variabili, ovvero l’organico che verrà messo a disposizione e gli accordi tra gli istituti. L’allarme online, però, è già partito: per il prossimo anno scolastico si teme che non sarà possibile far partire la classe prima alla scuola elementare ’Grande Albero’ di Madonna dell’Albero. "È un territorio ciclicamente complesso, paradossalmente anche quando sulla carta gli iscritti ci sarebbero – dice Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni con delega alla Scuola –. e dove però capita che più della metà delle famiglie iscrivano i figli altrove per mille ragioni: vicinanza ai nonni, al posto di lavoro o alle scuole frequentate da altri figli. Al momento è ancora difficile dire se ci sarà o meno la prima: le iscrizioni sono chiuse ma l’organico non è ancora stato assegnato, quindi con un numero ’sul filo’ non è possibile dire cosa sarà possibile fare".

Negli anni il Comune in quella scuola ha messo a disposizione molti servizi proprio per renderla più appetibile per le famiglie: "Sono attivi pre, post e doposcuola, oltre al trasporto scolastico – prosegue Sbaraglia –. Madonna dell’Albero è particolare anche rispetto ad altre comunità con numeri al limite, come Castiglione o Savarna, perché è diventata ormai un quartiere di Ravenna: e così le famiglie guardano anche alle altre scuole della città che sono comunque vicine".

