La Madonna nera di Loreto, pellegrinaggio in kajak: dalle Marche arriva oggi a Casal Borsetti

Ravenna, 17 luglio 2023 – Dopo i due pellegrinaggi via mare del 2014 e del 2017, la Madonna Nera di Loreto, patrona dell’Aeronautica militare, degli aviatori e anche dei migranti e dei viaggiatori, tornerà in acqua e in kajak arriverà nel pomeriggio di oggi nel porto canale di Casal Borsetti, terza tappa del percorso marino di 11 giorni da Marina di Montemarciano (Ancona) a Trieste dove approderà il 25 luglio.

Spiega Julles Metalli, portavoce e collaboratore del parroco di San Lorenzo di Casal Borsetti, don Raffaele Szarek: "Saranno un pomeriggio e una serata di grande coinvolgimento perché abbiamo pensato di prendere occasione dell’evento per un pubblico ringraziamento a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera in occasione dell’alluvione. Abbiamo invitato tutte le associazioni di volontariato che hanno operato, la Protezione civile, i servizi sanitari, le forze di polizia, i vigili del fuoco, oltre alle autorità locali. Non solo: sarà presente anche una delegazione dell’Aeronautica. Non dimentichiamo che proprio quest’anno ricorrono cento anni da quando la Madonna di Loreto fu dichiarata patrona dell’Aeronautica militare.

Il momento clou sarà alle 21 alla messa celebrata dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni". Aggiunge Giulio Verlicchi, ex aviatore ed ex presidente della Pro Loco di Casal Borsetti: "Abbiamo raccolto immediatamente l’invito e saremo presenti come Associazione d’Arma Aeronautica di Ravenna, con il presidente Alberto Fussi".

L’idea del pellegrinaggio della Madonna Nera lungo le migliaia di chilometri di costa italiana nacque nell’estate del 2014 ad opera del chiaravallese Roberto Rabboni quando, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, promosse l’iniziativa di portare in dono a papa Francesco una copia della sacra raffigurazione circumnavigando con un kajak a due posti le coste centro-meridionali dell’Italia a partire da Ancona e fino a Ostia: 1.200 miglia nautiche, settanta giorni di viaggio. Il senso dell’iniziativa stava nell’origine stessa della tradizione che vede la Madonna di Loreto ‘migrare’ a fine milleduecento dalla Palestina all’Italia ad opera di cavalieri crociati, per sottrarsi alla diffusa iconoclastia.

"Forti di quella prima grandiosa esperienza col Papa, tre anni dopo _ racconta Rabboni – organizzammo un analogo viaggio in kajak dalle coste laziali a Lampedusa e consegnammo un’altra copia della statua al parroco isolano Gianluca Arcuri. Così siamo arrivati a quest’anno quando abbiamo deciso di completare il discorso iniziato con i due pellegrinaggi portando la Madonna Nera, latrice di un messaggio di accoglienza, lungo le restanti coste italiane facendo tappa ogni giorno in una parrocchia marina".

In Romagna, prima di Casal Borsetti, il kajak ha fatto tappa a Gatteo Mare.