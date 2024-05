Madre Anastasia e un libro sul sagrato

Alle 18 di oggi, presso la chiesa di San Pier Damiano, in via Capodistria 7, verrà presentato il libro ’Il sagrato di San Pier Damiano: la storia di un’opera d’arte e della sua riflessione teologica’ di Luigi Palmeri e Madre Anastasia di Gerusalemme. Il volume ripercorre la storia della progettazione e installazione della cancellata artistica fino al suo recente restauro. Madre Anastasia presenta i 14 pannelli della cancellata, che rappresentano la storia della salvezza. La chiesa di San Pier Damiano fu inaugurata nel 1958. Contiene al suo interno opere di pregio dello scultore Angelo Biancini (statua in bronzo del Patrono, Via crucis in ceramica) ed è impreziosita all’esterno dalla cancellata in ferro battuto, progettata dall’architetto Luigi Palmeri sotto la guida di Monsignor Ersilio Tonini. La cancellata fu costruita presso la Bottega Dalmonte ed inaugurata il 6 luglio 1992. Stasera sarà presente Madre Anastasia, non è facile sentirla parlare in pubblico poiché è una monaca di clausura, passerà dall’italiano all’ebraico al greco con una padronanza assoluta del Primo e del Secondo Testamento.