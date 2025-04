Maestra morta al circolo nautico. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per i due indagati dello Yacht Club

La procura ha fatto partire l’imputazione coatta per omicidio colposo in relazione alla morte di Elisa Rossi, la professoressa 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. Si tratta cioè della richiesta di rinvio a giudizio, come aveva disposto il gip, alla quale farà ora seguito la fissazione dell’udienza preliminare. Sotto accusa ci sono la responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il presidente del Ravenna Yacht Club. Per i due, gli avvocati difensori Giovanni Scudellari e Isotta Farina già a suo tempo avevano espresso fiducia nel fatto che per i loro assistiti mancasse ogni forma di responsabilità: "La perizia ha già escluso ogni coinvolgimento. Chiariremo anche i nuovi aspetti sollevati dal giudice nel suo provvedimento".

Dal punto di vista del procedimento, il pm titolare Silvia Ziniti aveva infatti chiesto l’archiviazione del caso. Ma in seguito all’opposizione presentata dagli avvocati dei familiari (Giovanna Gasdia, Beatrice Maglioni e Carlo Benini), la questione era approdata sul tavolo del gip Corrado Schiaretti il quale aveva isolato due elementi di pericolo fino a quel momento non considerati.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura, avevano mostrato la 51enne mentre, a margine di una cena nella sua barca con amici, usciva per fumare non distante dalla toilette. A un certo punto si era piegata in avanti ed era caduta in mare. Il suo corpo era stato ritrovato tre ore dopo. Secondo il gip, l’incidente era stato il risultato di una catena di eventi sfortunati aggravati da due insidie strutturali non vagliate. La prima si annidava nel solaio della struttura bar, in aderenza al pontile, a un’altezza di circa un metro e mezzo: un ostacolo facilmente urtabile da chi si fosse sporto in quella zona. La seconda insidia era stata inquadrata nella posizione di una fioriera posizionata a pochi centimetri dal bordo del pontile: invece di impedire la caduta, potrebbe averla favorita in una sorta di effetto catapulta.

Nel complesso per il gip, la donna, spegnendo la sigaretta sulla fioriera, potrebbe aveva sbattuto con la fronte contro il solaio della struttura bar perdendo così l’equilibrio. Questo primo trauma avrebbe causato un secondo impatto contro lo spigolo del pontile o della stessa fioriera, evento che avrebbe lasciato traccia nei rilievi medico-legali. Inoltre il gip aveva escluso che il tasso alcolemico della vittima (1,2 g/l: in fondo tutt’altro che elevato per una cena conviviale) o l’illuminazione non ottimale avessero avuto un ruolo decisivo nella vicenda: dalle immagini il giudice aveva dedotto che la 51enne camminava con sicurezza, senza atteggiamenti incoerenti. Da ultimo la zona in cui si era verificata la caduta in acqua, non era destinata all’attracco di natanti: quindi per il gip non poteva rientrare tra le aree dove il rischio di precipitare in mare avrebbe dovuto essere accettato come inevitabile.