Maestri del Commercio, premiati i negozianti storici del territorio

Sono 31 i nuovi Maestri del Commercio di ’50&PIU’’ in provincia di Ravenna, che hanno ricevuto alla Camera di Commercio, le Aquile d’argento, d’oro e di diamante. Il premio che ha cadenza biennale viene conferito ai soci che hanno svolto l’attività commerciale per oltre 25, 40 e 50 anni.

Premiato un centenario: si tratta di Luciano Gulmini, accompagnato dalla moglie. L’Aquila di ferro è andata a Gian Carlo Minardi. Hanno ricevuto il premio per 25 anni di attività Antonella Chiarini (Faenza - mangimi e animali da cortile) e Loretta Dal Prato (Casola Valsenio - ristoratrice). Per i 40 anni di attività (Aquila d’oro), riconoscimenti a Cesare Brusi (Cervia - direttore Confcommercio Cervia), Lorena Poni (Cervia - albergatrice), Paolo Caroli (Faenza - cartolibreria), Pietro Maretti (Faenza - agente di commercio), Gabriella Cappelli (Lugo - direttore Confcommercio Lugo), Romano Bertaccini (Ravenna - funzionario Confcommercio Ravenna), Lazzaro Bosi (Lugo - agente di commercio), Patrizia Cimatti (Sant’Alberto - articoli per la casa), Emanuela Collina (Faenza - bar), Silvia Galli (Riolo Terme - cartolibreria - articoli da regalo), Danilo Marchiani (Ravenna - ristoratore), Giovanna Pampolini (Ravenna - ristoratrice), Giampaolo Piani (Faenza - prodotti ortofrutticoli), Giovanna Pipani (Ravenna - profumeria), Vittorio Squassoni (Ravenna - agente di commercio), Claudio Zanellato (Lugo - agente di commercio).

Aquila di diamante (50 anni di attività) a Marina Medri (Cervia - albergatrice), Antonia Palmisano (Cervia - albergatrice), Vittorio Roncagli (Cervia - libero professionista), Iride Siboni (Cervia - albergatrice), Roberto Benazzi (Marradi - gioielleria), Dorothea Bielke (Brisighella - articoli ortopedici), Rosa Casadio (Faenza - commercio calzature), Pietro Pedna (Faenza - vendita mangimi - animali da cortile), Gianfranco Zanotti (Bagnacavallo - agente di commercio), Bruna Focacci (Ravenna - Tendaggi), Anacleta Pasi (Russi - ferramenta), Tiberio Roncuzzi (Ravenna - prodotti ortofrutticoli), Onorio Vecchi (Alfonsine - agente di commercio).