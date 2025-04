Maestri del lavoro, domani i riconoscimenti

Sono dieci le persone di Ravenna e comprensorio che domani saranno insignite del titolo di Maestro del lavoro. La cerimonia si svolgerà alle 10.30 presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo in piazza Nettuno. Vediamo di chi si tratta, a cominciare da Alessandra Agirelli, residente a Lido di Savio, dipendente di Avis comunale a Forlì dal 1983 ad oggi (ora è direttore generale); è organizzatrice del primo gruppo di donatori di midollo osseo di Forlì. Maria Pia Bianco vive a Lugo ed è dipendente di Pubblica Assistenza Città di Lugo dal 1991 ad oggi; ha contribuito alla realizzazione di una rete di trasporto per chi deve sottoporsi a dialisi. Nicoletta Campalmonti (residente a Riolo Terme), per 41 anni è stata impiegata alla Ceff società cooperativa di Faenza. Dopo aver raggiunto l’inquadramento di impiegata livello E1, è andata in pensione nel 2024. Ha fatto parte del cda della cooperativa. Paolo Cimatti vive a Russi e lavora per la Alma Petroli di Ravenna (per lui 43 anni di servizio, fino al ruolo dirigenziale). Ha sempre affrontato nel migliore dei modi i cambiamenti normativi. Diventerà maestro del lavoro anche Giovanni Ferrucci, residente a Castel Bolognese, da oltre 41 anni in servizio alla Enomondo srl di Faenza. Partito come impiegato amministrativo, Ferrucci ne è diventato responsabile commerciale. Massimo Greco vive a Ravenna ma lavora a Forlì, alla Coibent Plastic srl. Diplomato come installatore elettrico ed elettromeccanico, ha alle spalle oltre 25 anni di servizio (attualmente ricopre un impiego tecnico). Gian Luca Laghi vive a Faenza e lavora a Poste Italiane. Ha all’attivo oltre 40 anni di servizio. Da perito coordinatore è diventato quadro responsabile sicurezza fisica nella sede di Bologna. Gabriele Tarroni vive a Ravenna e lavora a Rimini in Start Romagna, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico. Tarroni, in servizio da 35 anni, partito come autista ha via via cambiato ruolo fino a diventare in azienda coordinatore d’esercizio capo unità organizzativa tecnica. Ha dato un grande contributo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Da impiegato a quadro: questo il percorso lavorativo di Marco Visentin, che lavora alla Electrolux di Forlì (vive a Faenza). Lavora da oltre 31 anni. Bruno Zaffagnini vive a Conselice e lavorava alla Minipan di Massa Lombarda (è in pensione dal 2024); è passato da apprendista a operaio specializzato (ha lavorato oltre 47 anni).