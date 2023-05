‘Maestri e la Ravenna Sognata’ Al circolo Aurora si parla dell’artista

Personaggi e luoghi storici di Ravenna raccontati con filmati di 50 minuti realizzati da Ugo Antonelli, seguiti da una cena che riprende gli argomenti trattati. È questo il cuore della rassegna che vede un appuntamento in programma oggi alle 19.30 al circolo Aurora di via Ghibuzza 12, in Borgo San Biagio.

Il protagonista della serata, presentata da Franco Gàbici, è Giuseppe Maestri, nato a Sant’Alberto nel 1929 e morto a Ravenna nel 2009. Persona di straordinario spessore umano e intellettuale, è stata una delle figure che più hanno contribuito ad animare gli ambienti artistico-culturali ravennati degli ultimi decenni. Artista sensibile e visionario, incisore virtuoso e sapiente torcoliere, dal suo torchio hanno visto la luce le opere di artisti come Giulio Ruffini, Tono Zancanaro, Carlo Zauli, Giò Pomodoro, Ennio Calabria e Mattia Moreni. Sin dal 1965 la galleria ‘La Bottega’, gestita da lui e dalla moglie Angela Tienghi, diventa un punto di riferimento culturale della città, un vero cenacolo di artisti e intellettuali.C’è anche un’altra bella professione d’arte in lui: quella del dicitore di poesia romagnola. Innumerevoli le serate, in compagnia dell’infaticabile Franco Gàbici, dedicate a Stecchetti ma di grande rilievo sono anche le sue collaborazioni con Tonino Guerra, Nevio Spadoni, Tolmino Baldassarri per dirne alcuni, mentre Ivano Marescotti gli attribuisce il merito di averlo incoraggiato ad affrontare il dialetto. Oggi sarà proiettato il film ‘Giuseppe Maestri e la sua Ravenna Sognata’ di Ugo Antonelli e seguirà la cena con menù alla carta e una proposta di alcuni piatti di recupero. Info. e prenotazioni: 327.2061248, 0544.262989, 335.375212 o [email protected] Ingresso riservato ai soci del circolo Aics. Chi non fosse socio può associarsi direttamente stasera.