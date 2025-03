"Mafia, è la conoscenza che affronta la paura"

Donato Ungaro, un testimone di mafia, ha raccontato la sua esperienza con l’Ndrangheta, infiltrata nel suo comune di residenza, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Gherardi di Lugo. Abbiamo quindi preparato delle domande apposta per lui per scoprire la sua storia e le sua esperienza con la mafia.

Egli racconta che nel suo comune, ovvero Brescello, è stato vittima di attacchi da parte della mafia di cui i cittadini negavano l’esistenza. Durante il processo Aemilia un collaboratore di giustizia gli confessa che gli era stato incaricato di "sistemare" un giornalista (ovvero Donato Ungaro), perchè lui testimoniava alla sua città e all’opinione pubblica tramite inchieste giornalistiche che c’era la mafia che comandava e collaborava con l’amministrazione comunale; prosegue col dire che gli erano già state consegnate due pistole ed una valigia di proiettili.

E come ha fatto a uscirne illeso? "Il Comune di Brescello si accordò con i mafiosi per sistemarmi al posto loro: mi licenziarono in tronco senza giusta causa (ai tempi lavoravo come vigile urbano)".

Anche in uno spettacolo teatrale che racconta la storia di Donato (‘Va pensiero’), l’autore, Gianni Parmiani fa dire al mafioso in un dialogo "Se questo giornalista non smette lo sistemo io" e il sindaco risponde "Non ce n’è bisogno, lo faccio io". Oggi Donato ha vinto la causa per ingiusto licenziamento, e il Comune gli ha rimborsato 250.000 euro di danni. "Ci sono voluti otto anni per ottenere giustizia: dal 2002 fino al 2010: è stato molto difficile affrontare quel periodo".

Donato Ungaro ci racconta poi che nel Comune di Brescello, la mafia si era infiltrata anche all’interno della scuola. "La festa di fine anno delle scuole superiori di Brescello si svolgeva sempre in un locale di proprietà di un boss mafioso". Sono stati i ragazzi delle scuole a segnalare questa prassi decisamente poco educativa e, attraverso un’inchiesta giornalistica, hanno messo in luce i legami tra la scuola, il comune e la mafia. L’inchiesta è ancora visibile su youtube ‘La ‘Ndrangheta di casa nostra. Radici in terra emiliana’.

"La scuola ha il potere di sconfiggere la mafia" dice Donato Ungaro. Egli infatti fa incontri in molte scuole, collaborando con Associazione Pereira, per permettere ai ragazzi di oggi, ovvero gli adulti di domani, di non commettere gli stessi errori che molta gente ha fatto in passato. "Non dovete mettere il vostro studio e il vostro impegno al servizio della mafia": questo il messaggio che Donato lascia alle scuole medie Gherardi e non solo, e noi ci auguriamo che sempre più studenti possano vivere esperienze come questa, perché è attraverso la conoscenza che si sconfigge la paura, che si sconfigge la mafia.

Margherita Cioni e Jasmine Dahraoui, classe 2^BScuola media ‘Gherardi’ di LugoProf.sse Rossella Renzie Cecilia Savioli