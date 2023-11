Mafie e legalità, incontro di Cia-Conad con duecento studenti

Cia-Conad oggi porta duecento studenti delle superiori di Ravenna al Cinema City per discutere di mafie, difesa della legalità e nuove frontiere della criminalità. L’iniziativa è la tappa romagnola dell’evento nazionale ‘CyberMafia, le mafie tra passato e futuro in un mondo senza frontiere’. Le scuole coinvolte sono l’istituto Morigia-Perdisa e il liceo Nervi-Severini. Intervengono il sindaco Michele de Pascale, l’ad di Cia-Conad Luca Panzavolta e, in collegamento, l’ex magistrato antimafia e presidente del Senato Pietro Grasso, il prof Ranieri Razzante, la comica Geppi Cucciari e la giornalista Alessandra Tedesco. Gli artisti di Ravenna Teatro realizzano uno spettacolo sul tema.