Magazzino comunale, c’è l’ok della giunta

C’è l’ok della giunta al progetto di fattibilità tecnico economica per il rifacimento del magazzino comunale di Faenza al civico 2 di via Silvestro Lega. Il progetto dell’importo pari a 170mila euro, finanziato con risorse Pnrr prevede la manutenzione straordinaria dell’edificio ed in particolare la riqualificazione energetica della porzione di fabbricato adibita ad uso ufficio e locali di servizio dei dipendenti, nonché gli interventi finalizzati all’adeguamento delle strutture esistenti della porzione di fabbricato adibito ad autorimessa, al fine della conformità della normativa antincendio. Gli interventi di riqualificazione energetica avranno lo scopo di migliorare il comportamento energetico, intervenendo sull’involucro opaco del fabbricato e, sul piano impiantistico sarà realizzato un impianto fotovoltaico in copertura.