Cervia (Ravenna), 3 marzo 2019 - A guidare la cordata che ha vinto il bando di riqualificazione del Magazzino Darsena di Cervia è l’imprenditore Leo Cavalli, 45 anni, bolognese. Laureato in Economia e commercio, da 25 anni gira il mondo: da Los Angeles a Singapore, passando per la Russia, la sua impresa Visionnaire ruota intorno al design di lusso. Ha collaborato, tra gli altri, con Microsoft e Walt Disney. La promessa è di portare a Cervia il meglio che ha visto e imparato fino a oggi.

Lei può permettersi di girare il mondo. Perché è venuto a investire in una città come Cervia?

«Sono da sempre legato a Cervia e alla Romagna sia per motivi lavorativi che affettivi. La verità è che mi sono letteralmente innamorato del Magazzino Darsena e ogni volta che lo vedo capisco le sue potenzialità».

D’accordo, però quella struttura è imponente e ‘difficile’ per ragioni architettoniche...

«Sì, ed è proprio questo il fascino della sfida. Stiamo lavorando per dare spazio alla creatività nel rispetto della tradizione e puntando a materiali ecocompatibili. L’acqua e la struttura di De Carlo saranno valorizzati ma con una formula nuova del benessere e della meditazione».

Concretamente di cosa parliamo?

«Di molte cose. Il Magazzino Darsena diventerà il primo centro europeo per la meditazione Mindfulness e il benessere psicofisico a vocazione aziendale. Tante sono le aziende di eccellenza che credono nel progetto e che lo sosterranno con la loro presenza».

Sia più chiaro...

«Tutti potranno accedere: residenti e turisti. Ma soprattutto sarà un luogo a disposizione delle aziende che, da tutto il mondo, verranno a Cervia per conoscere l’Italia e l’Europa. Un luogo di incontro che vedrà Cervia come meta scelta per la sua bellezza e unicità. Il Darsena avrà contenuti unici: enogastronomia, una spa che sarà una delle più belle che esistano, musica e arte».

Qual è la sua scommessa?

«Vincere la sfida di far arrivare persone soprattutto in inverno perché il Magazzino è aperto tutto l’anno. Puntiamo a portare presenze (internazionali soprattutto) che soggiornino almeno una o due notti, a beneficio di tutta la città».

Ha progetti anche per la parte esterna?

«Sì, la parte esterna è importante quanto quella interna. Saranno costruiti un palco sull’acqua e gradinate per ospitare fino a 2mila persone sedute a bordo. La darsena sarà tutta riqualificata e le barche potranno attraccare a ridosso del Magazzino. Questo è un punto fondamentale: l’edificio diventerà una destinazione raggiungibile dall’acqua».

In questo momento su cosa vi state concentrando di più?

«Sull’illuminazione. È una parte fondamentale del recupero».

A quali luoghi in giro per il mondo si è ispirato per il suo progetto?

«A tutti e a nessuno. Un luogo come il Magazzino non esiste al mondo. È unico perché vi si possono coniugare la storia e la tradizione con la modernità, in un clima di benessere».