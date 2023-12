Magazzino e consegne in ditta ricambi autoveicoli

Un’azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di ricambi per autoveicoli a Ravenna, è alla ricerca di una figura che si occupi di preparazione della merce e della consegna presso i clienti in provincia di Ravenna con un mezzo aziendale. Viene richiesto il possesso della patente B, l’essere automunito, un’esperienza pregressa come consegnatario o la conoscenza basilare della meccanica ed elettronica di auto, moto e mezzi in generale, la conoscenza scolastica dell’inglese, la dimestichezza nell’uso del pc. È preferibile una formazione tecnico-meccanica. Il contratto è a tempo determinato, con questo orario: dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Scadenza avviso il 29 dicembre 2023