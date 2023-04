Magazzino in fiamme, crollano parti del tetto

Sono in corso di accertamento da parte dei Vigli del Fuoco e dei carabinieri della locale Stazione, le cause dell’incendio divampato nella notte tra lunedì e ieri all’interno di un vecchio magazzino - dismesso da almeno una trentina d’anni - di lavorazione frutta, situato a Massa Lombarda nel tratto della San Vitale che assume il nome di via Baracca, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Magazzino di proprietà di una società che ha sede a Reggio Emilia.

A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco sono stati, intorno alle due di notte, sia alcuni residenti sia persone in transito lungo la stessa San Vitale. Sul posto sono in prima battuta intervenuti, con tre mezzi, i Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento di Lugo, raggiunti in seguito dai colleghi provenienti dalla centrale operativa di Ravenna e dal Distaccamento di Imola. Personale che, dotato di autorespiratore e degli altri vari dispositivi di protezione personale, è riuscito ad estinguere il rogo dopo aver ‘sparato’ un ingente quantitativo di liquido schiumogeno e alcune migliaia di litri d’acqua. Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione che fa capo alla Compagnia di Lugo.

Oltre a ridurre in cenere un ingente quantitativo di vecchi oggetti e materiali (tra cui vecchi mobili, bancali in legno, tavoli e materiali verosimilmente provenienti dallo sgombero di cantine, garage e soffitta), le fiamme e l’intensissimo calore hanno provocato il crollo di alcune porzioni del tetto. Le ultime squadre dei Vigili del Fuoco hanno fatto rientro poco dopo le 7, e quindi dopo circa cinque ore. Come detto le cause del rogo, i cui danni sono in corso di quantificazione, sono al vaglio del personale tecnico dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri della Stazione di Massa Lombarda. Escludendo cause di origine elettrica, non sarebbe da escludere (il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo) che si sia trattato di un incendio di natura dolosa.

Luigi Scardovi