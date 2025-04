Magdalena va, Monica non molla. Miglior barista, siamo al rush finale

È una delle regine del concorso del Resto del Carlino con i suoi quasi mille voti. Monica Babini, del Buddha Bar di Fusignano è in lotta sin dall’inizio per il titolo di miglior barista del territorio ravennate. "Lavoro al Buddha Bar da 11 anni – racconta la stessa Monica – ma faccio questo mestiere da circa 40". Evidentemente l’esperienza paga, eccome: "La mia specialità – continua – sono sicuramente i cappuccini che tutti i miei clienti mi elogiano, con mia grande soddisfazione. Poi gli aperitivi: al Buddha Bar abbiamo una vastissima scelta di gin e ci divertiamo molto a creare aperitivi sempre nuovi". Aver conquistato tanti consensi nasconde certamente un segreto: "La miglior qualità per un bravo barista – conclude Monica Babini – è la gentilezza nei confronti dei clienti, senza dimenticare la serietà con cui si svolge il proprio lavoro cercando sempre di accontentare tutti".

La classifica attuale vede al comando Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 1.245 voti. Seconda Monica Babini del Buddha Bar di Fusignano, con 738 tagliandi, poi Anna Aleshchyk (292) del Conte Max di Ravenna che precede (290 voti) Federica Raggi del Caffè Italia di Cervia, seguita da Daniele Baha (263) del Bar Bassi di Faenza. Alle loro spalle Matilde Argelli (261) del Caffeino di Alfonsine, Maria Chiara Scarpa (147) del Bar Sole di Bagnacavallo, Eleonora La Rocca (97) La Veneziana di Ravenna, Nesly De Francesco (82) del Caffè della Piazza di Piangipane, Chiara Belloni (69), del Merikipe Caffè di Ravenna, Patrizia Bissoni (63) del Trucolo Caffè di Cervia. Seguono poi Monica Zappi (62) del Bar Luxury Piwa di Conselice, Francesca De Milito (44) Caffè Nazionale di Ravenna. Seguono tanti altri baristi con votazioni inferiori.

Ormai manca poco alla fine del concorso che scade domenica 11 maggio, ultimo giorno utile per trovare sul Resto del Carlino i tagliandi – che trovate in fondo a questa pagina – da completare in ogni loro parte. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano, sempre in via Salara. Non sono valide le fotocopie ed è possibile recapitare i tagliandi entro le 12 di lunedì 12 maggio. È prevista la premiazione dei primi tre. Un’iniziativa resa possibile grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.