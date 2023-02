Magdalena vola in testa Miglior barista, arrivati 500 coupon

Ha preso il volo l’iniziativa del Carlino – in collaborazione con Confcommercio e Granonero – per eleggere il (o la) miglior barista della provincia di Ravenna. Sono oltre 500 i coupon arrivati. Al momento, in vetta, con 125 tagliandi, c’è Magdalena Lipiec (foto) del Caffè Mazzini, in via Giuseppe Mazzini 17, a Ravenna. Seconda è Hanna Aleshchyk del Conte Max in via di Roma 147, con 54 tagliandi. Dove trovarli? Semplice, sulle pagine del nostro giornale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, (oggi è pubblicato proprio qui sotto). Come fare per partecipare? Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo in maniera chiara col nome e cognome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e consegnarlo o recapitarlo alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna. Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, o inviarli per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà pubblicato sull’edizione del 14 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi 3 classificati, che riceveranno la targa del Carlino. Un aspetto importante da evidenziare, è che non ci sono limiti territoriali, anzi. L’invito è quello di partecipare anche da fuori Ravenna. Un invito che i nostri lettori hanno già colto, dato che sono arrivati coupon da Faenza, Lugo, Cervia e Riolo Terme, solo per fare qualche esempio.

La redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria. Per questo motivo, diventa importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da ottenere visibilità nel corso delle settimane, a prescindere dalla graduatoria finale. L’obiettivo, infatti, è soprattutto la partecipazione, la riflessione – in maniera coinvolgente e simpatica – sul ruolo del barista. Tutti possono ritrovarsi protagonisti.